Nike Air Max 270 By You Schuhe (Herren)

Nike Air Max 270 By You
Herrenschuh
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Diese anpassbare Version des ersten Lifestyle Air Max-Modells von Nike verbindet Style, Tragekomfort und einen großzügigen Look. Das Design wurde von Air Max-Ikonen inspiriert und zeigt mit seinem großen Fenster und deiner Farbwahl die größte Innovation von Nike.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
- Style: IQ8027-900
Nike Air Max 270 By You
Diese anpassbare Version des ersten Lifestyle Air Max-Modells von Nike verbindet Style, Tragekomfort und einen großzügigen Look. Das Design wurde von Air Max-Ikonen inspiriert und zeigt mit seinem großen Fenster und deiner Farbwahl die größte Innovation von Nike.
Was ist deine Basis?
Beginne mit dem Obermaterial aus Leder und Textil. Wähle aus einer Reihe von Farben aus und passe die Swoosh Logos und Fersenschlaufen an.
Zeit für Farbe
Schlichte neutrale Farben, luxuriöse Metallic-Farben, sportliche Klassiker oder alles zusammen. Was wirst du kreieren?
Express Yourself
Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Auf jeder Fersenschlaufe ist Platz für bis zu drei Zeichen. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.
Weitere Vorteile
- Das Max Air 270-Element bietet den ganzen Tag über optimale Dämpfung.
- Das Obermaterial aus Textilien sorgt für eine leichtgewichtige Passform und ein angenehmes Tragegefühl.
- Die Schaumstoff-Mittelsohle ist weich und bequem.
- Das elastische Innenschuhdesign ermöglicht eine individuelle Passform.
- Die Gummi-Außensohle sorgt für Traktion und Strapazierfähigkeit.
Produktinformationen
- Mesh-Details
- Zweiteilige Mittelsohle
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
- Style: IQ8027-900
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Nike Air Max 270 By You
Weitere Infos
Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.