Air Jordan Tanktop (Damen)

Recyclingmaterialien
Air Jordan
Damen-Tanktop
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Fasern
Probier doch mal etwas superweiches und völlig neues aus. Handwerkskunst und Jordan DNA treffen in diesem flauschigen, von Pullovern inspirierten Tanktop aufeinander – für elegante Streetwear, die du kinderleicht kombinieren kannst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Schwarz
- Style: HQ9171-010
Air Jordan
Probier doch mal etwas superweiches und völlig neues aus. Handwerkskunst und Jordan DNA treffen in diesem flauschigen, von Pullovern inspirierten Tanktop aufeinander – für elegante Streetwear, die du kinderleicht kombinieren kannst.
Produktinformationen
- 53 % Nylon / 34 % Viskose / 12 % Polyester / 1 % Elastan
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Schwarz
- Style: HQ9171-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm
- Enge Passform: eng anliegend und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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