Air Jordan MVP 92 Schuh (ältere Kinder)

Wie toppt man den AJ7? Indem man ihn mit einer Low-Top-Silhouette neu erfindet. Wir haben mit dem mehrlagigen Obermaterial und der auffälligen Zwischensohle angefangen, die das Original zu einem sofortigen Klassiker machten. Dann haben wir Textilakzente und einen gepolsterten, niedrig geschnittenen Schuhkragen hinzugefügt, für einen frischen, modernen Look.

Gezeigte Farbe: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Style: IO3384-012