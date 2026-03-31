Air Jordan MVP 92 Schuh (ältere Kinder)

Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Wie toppt man den AJ7? Indem man ihn mit einer Low-Top-Silhouette neu erfindet. Wir haben mit dem mehrlagigen Obermaterial und der auffälligen Zwischensohle angefangen, die das Original zu einem sofortigen Klassiker machten. Dann haben wir Textilakzente und einen gepolsterten, niedrig geschnittenen Schuhkragen hinzugefügt, für einen frischen, modernen Look.
Air Jordan MVP 92
Wie toppt man den AJ7? Indem man ihn mit einer Low-Top-Silhouette neu erfindet. Wir haben mit dem mehrlagigen Obermaterial und der auffälligen Zwischensohle angefangen, die das Original zu einem sofortigen Klassiker machten. Dann haben wir Textilakzente und einen gepolsterten, niedrig geschnittenen Schuhkragen hinzugefügt, für einen frischen, modernen Look.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
2.3 Sterne
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James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
PaolaC927526676
Excelente *********************************************************************************
Colour doesn't match image
keithG183421730
Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter
Air Jordan MVP 92