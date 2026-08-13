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Air Jordan Mule SE Mules (Damen) - Off Noir/Chalk/Metallic Gold

Air Jordan Mule SE

Damen-Mules

€ 159,99
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Der Air Jordan Mule kombiniert das klassische Loafer-Obermaterial mit einer weichen Schaumstoff-Plattform und dem traditionellen Jordan-Style. Heraus kommt ein eleganter und bequemer Schuh, der robust genug für den Alltag ist. Die Gummi-Seitenwände verleihen dem Schuh einen klobigen Look, während die Premiumausstattung für einen eleganten Touch sorgt.


  • Gezeigte Farbe: Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Style: IV5070-001

Air Jordan Mule SE

€ 159,99

Der Air Jordan Mule kombiniert das klassische Loafer-Obermaterial mit einer weichen Schaumstoff-Plattform und dem traditionellen Jordan-Style. Heraus kommt ein eleganter und bequemer Schuh, der robust genug für den Alltag ist. Die Gummi-Seitenwände verleihen dem Schuh einen klobigen Look, während die Premiumausstattung für einen eleganten Touch sorgt.

Vorteile

  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die Schaumstoff-Plattform und die Gummi-Seitenwände erzeugen einen klobigen Look, ohne den Schuh zusätzlich zu beschweren.
  • Dank des Slip-on-Designs hält dich nichts auf.

Produktinformationen

  • Lederobermaterial
  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Style: IV5070-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

4.7 Sterne

  • Great style

    sister35

    Love the style! When are you going to bring the cow print back?

  • Keep making the mules !

    Steph22bball

    This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!

  • These mules are beautiful

    Claudia669859503

    I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly

Air Jordan Mule SE Mules (Damen)

Air Jordan Mule SE

€ 159,99

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