Air Jordan Mule SE Mules (Damen)

Der Air Jordan Mule kombiniert das klassische Loafer-Obermaterial mit einer weichen Schaumstoff-Plattform und dem traditionellen Jordan-Style. Heraus kommt ein eleganter und bequemer Schuh, der robust genug für den Alltag ist. Die Gummi-Seitenwände verleihen dem Schuh einen klobigen Look, während die Premiumausstattung für einen eleganten Touch sorgt.

Gezeigte Farbe: Off Noir/Chalk/Metallic Gold

Style: IV5070-001