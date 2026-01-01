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Air Jordan Longsleeve-Weboberteil (Damen) - Dark Smoke Grey

Air Jordan

Longsleeve-Weboberteil (Damen)

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Office-Look vorne, Jordan-Style hinten. Durch das leichte Twill-Material fühlt sich dieses fließende Oberteil mit Knopfleiste besonders leicht an und fällt dezent. Tief angesetzte Schultern, längere Ärmel und eine Oversize Passform verleihen der klassischen Silhouette einen modernen Touch.


  • Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey
  • Style: HJ0020-045

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Office-Look vorne, Jordan-Style hinten. Durch das leichte Twill-Material fühlt sich dieses fließende Oberteil mit Knopfleiste besonders leicht an und fällt dezent. Tief angesetzte Schultern, längere Ärmel und eine Oversize Passform verleihen der klassischen Silhouette einen modernen Touch.

Produktinformationen

  • 100 % Lyocell
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey
  • Style: HJ0020-045

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