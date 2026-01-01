Air Jordan
Longsleeve-Weboberteil (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Office-Look vorne, Jordan-Style hinten. Durch das leichte Twill-Material fühlt sich dieses fließende Oberteil mit Knopfleiste besonders leicht an und fällt dezent. Tief angesetzte Schultern, längere Ärmel und eine Oversize Passform verleihen der klassischen Silhouette einen modernen Touch.
- Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey
- Style: HJ0020-045
Air Jordan
Office-Look vorne, Jordan-Style hinten. Durch das leichte Twill-Material fühlt sich dieses fließende Oberteil mit Knopfleiste besonders leicht an und fällt dezent. Tief angesetzte Schultern, längere Ärmel und eine Oversize Passform verleihen der klassischen Silhouette einen modernen Touch.
Produktinformationen
- 100 % Lyocell
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey
- Style: HJ0020-045
Größe und Passform
- Extragroße Passform: extragroß und weit
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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