Air Jordan 4 RM Schuh (ältere Kinder)

Für Tage voller Spiel und Spaß brauchst du einen Schuh, der mithalten kann. Dieses Paar wurde für einen aktiven Lifestyle entwickelt. Es ist eine Neuauflage des AJ4 und stellt Tragekomfort und Strapazierfähigkeit in den Mittelpunkt. Die Max Air-Technologie dämpft jeden Schritt. Außerdem haben wir Teile des Obermaterials zu einem starken, flexiblen Cage kombiniert, der den Schuh umschließt und ihn noch robuster macht.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Team Gold/Metallic Gold

Style: IM6033-010