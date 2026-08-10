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Air Jordan 4 Retro "Comic" Schuh (Herren) - Off White/Anthracite/Fire Pink

Air Jordan 4 Retro "Comic"

Schuhe für Herren

€ 209,99
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Genau wie deine Lieblings-Superhelden aus den Comics ist auch der AJ4 nach wie vor ungeschlagen an der Spitze. Diese Version ist von der Comic-Kultur inspiriert und gibt der legendären Silhouette einen actiongeladenen neuen Look. Stell dir das Ganze als eine alternative Cover-Variante für eine wichtige Ausgabe vor – leuchtende, mehrfarbige Akzente und Akzente in University Red heben sich deutlich vom hochwertigen Lederobermaterial in Off White ab. Die sichtbare Nike Air-Dämpfung dämpft jeden Schritt auf deiner Reise als Hauptfigur. Und das Nike Air-Fersenlogo? Das gab es noch nie zuvor. Dieser Hingucker sorgt dafür, dass die Story mit überraschenden Wendungen an jeder Ecke spannend bleibt.


  • Gezeigte Farbe: Off White/Anthracite/Fire Pink
  • Style: JA1135-100

Air Jordan 4 Retro "Comic"

€ 209,99

Genau wie deine Lieblings-Superhelden aus den Comics ist auch der AJ4 nach wie vor ungeschlagen an der Spitze. Diese Version ist von der Comic-Kultur inspiriert und gibt der legendären Silhouette einen actiongeladenen neuen Look. Stell dir das Ganze als eine alternative Cover-Variante für eine wichtige Ausgabe vor – leuchtende, mehrfarbige Akzente und Akzente in University Red heben sich deutlich vom hochwertigen Lederobermaterial in Off White ab. Die sichtbare Nike Air-Dämpfung dämpft jeden Schritt auf deiner Reise als Hauptfigur. Und das Nike Air-Fersenlogo? Das gab es noch nie zuvor. Dieser Hingucker sorgt dafür, dass die Story mit überraschenden Wendungen an jeder Ecke spannend bleibt.

Vorteile

  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.

Produktinformationen

  • Obermaterial aus Leder und Kunstleder
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Off White/Anthracite/Fire Pink
  • Style: JA1135-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (12)

5 Sterne

  • Best shoes ever

    Cathy522490094

    My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!

  • AReal22

    Love them‼️ But has anyone pulled the flight off of the tongue to reveal the dunk sticker like in the box?? I'm definitely gonna pull mine off, you can see it just underneath the flight 😉

  • Amazing

    DeshaR461696600

    They are amazing. Totally different from.any other Jordan 4s

Air Jordan 4 Retro "Comic" Schuh (Herren)

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