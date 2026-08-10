Air Jordan 4 Retro "Comic" Schuh (Herren)

Genau wie deine Lieblings-Superhelden aus den Comics ist auch der AJ4 nach wie vor ungeschlagen an der Spitze. Diese Version ist von der Comic-Kultur inspiriert und gibt der legendären Silhouette einen actiongeladenen neuen Look. Stell dir das Ganze als eine alternative Cover-Variante für eine wichtige Ausgabe vor – leuchtende, mehrfarbige Akzente und Akzente in University Red heben sich deutlich vom hochwertigen Lederobermaterial in Off White ab. Die sichtbare Nike Air-Dämpfung dämpft jeden Schritt auf deiner Reise als Hauptfigur. Und das Nike Air-Fersenlogo? Das gab es noch nie zuvor. Dieser Hingucker sorgt dafür, dass die Story mit überraschenden Wendungen an jeder Ecke spannend bleibt.

Gezeigte Farbe: Off White/Anthracite/Fire Pink

Style: JA1135-100