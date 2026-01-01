Air Jordan
2-teiliges Trikot für Kleinkinder
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieser zweiteilige Trainingsanzug besteht aus Poly-Trikot-Strickmaterial, das sich außen glatt und innen weich anfühlt. Er besticht durch einen schlichten, aber eleganten Stil, der vom Vintage-Warm-up-Anzug inspiriert wurde. Die Jacke ist in einem klassischen Design mit durchgehendem Reißverschluss gehalten und lässt sich einfach über ein Jordan Tanktop oder T-Shirt überziehen. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform. Die schmal zulaufenden Beine mit gerippten Bündchen bieten Tragekomfort und sicheren Halt, damit die Kleinen frei spielen können.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: DO2937-010
Air Jordan
Dieser zweiteilige Trainingsanzug besteht aus Poly-Trikot-Strickmaterial, das sich außen glatt und innen weich anfühlt. Er besticht durch einen schlichten, aber eleganten Stil, der vom Vintage-Warm-up-Anzug inspiriert wurde. Die Jacke ist in einem klassischen Design mit durchgehendem Reißverschluss gehalten und lässt sich einfach über ein Jordan Tanktop oder T-Shirt überziehen. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform. Die schmal zulaufenden Beine mit gerippten Bündchen bieten Tragekomfort und sicheren Halt, damit die Kleinen frei spielen können.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: DO2937-010
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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