Air Jordan 11 "Quai 54" Schuh (Herren)

Im Jahr 2003 entstand eine Partnerschaft zwischen Jordan und einem der berühmtesten Streetball-Turniere der Welt: dem Quai 54 in Paris. Jede Saison wird eine neue Sportswear-Linie entwickelt, die die Coolness von Streetball mit dem legendären Status der Jordan Brand kombiniert. Diese Neuauflage des AJ11 setzt dieses Erbe fort und besticht durch einen speziellen Schlammschutz mit dem einzigartigen Elephant-Print und Mesh-Einsätzen sowie ein neues Strickmuster auf dem Obermaterial.

Gezeigte Farbe: Gunsmoke/Multi-Color

Style: IR2368-001