Air Jordan 11 CMFT Low Herrenschuh

Air Jordan 11 CMFT Low

€ 124,99

LUXUS FÜR DEN SOMMER.

Der Air Jordan 11 CMFT Low steht mit seinem Tragekomfort für The Future of Flight.Die Zehenkappe aus weichem Leder mit Schlammschutz und die gewebten Schnürsenkelschlaufen zitieren klassische Elemente des Original-AJ11.Weicher, geschmeidiger Cushlon-Schaumstoff und eine Zoom Air-Dämpfung sorgen für Tragekomfort bei jedem Schritt.

Leicht, weich und federnd

Der Cushlon-Schaumstoff ist weich und geschmeidig bei jedem Schritt.Die Zoom Air-Dämpfung sorgt für leichtgewichtige Reaktionsfreudigkeit.

Hochwertiges Leder

Weiches Leder bedeckt den Zehenbereich und reicht nach hinten entlang der Außenseite des Schuhs bis zum Mittelfuß.Perforationen sorgen für Atmungsaktivität.

Sichere Passform

Das Material umschließt den Fußrücken und sorgt für eine sichere, anliegende Passform.