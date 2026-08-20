Air Jordan 11 CMFT Low
Herrenschuh
Ausverkauft:
Dieses Produkt ist zurzeit nicht verfügbar
Der Air Jordan 11 CMFT Low steht mit seinem Tragekomfort für The Future of Flight.Die Zehenkappe aus weichem Leder mit Schlammschutz und die gewebten Schnürsenkelschlaufen zitieren klassische Elemente des Original-AJ11.Weicher, geschmeidiger Cushlon-Schaumstoff und eine Zoom Air-Dämpfung sorgen für Tragekomfort bei jedem Schritt.
- Gezeigte Farbe: Cool Grey/Medium Grey/Weiß
- Style: CW0784-001
Air Jordan 11 CMFT Low
LUXUS FÜR DEN SOMMER.
Der Air Jordan 11 CMFT Low steht mit seinem Tragekomfort für The Future of Flight.Die Zehenkappe aus weichem Leder mit Schlammschutz und die gewebten Schnürsenkelschlaufen zitieren klassische Elemente des Original-AJ11.Weicher, geschmeidiger Cushlon-Schaumstoff und eine Zoom Air-Dämpfung sorgen für Tragekomfort bei jedem Schritt.
Leicht, weich und federnd
Der Cushlon-Schaumstoff ist weich und geschmeidig bei jedem Schritt.Die Zoom Air-Dämpfung sorgt für leichtgewichtige Reaktionsfreudigkeit.
Hochwertiges Leder
Weiches Leder bedeckt den Zehenbereich und reicht nach hinten entlang der Außenseite des Schuhs bis zum Mittelfuß.Perforationen sorgen für Atmungsaktivität.
Sichere Passform
Das Material umschließt den Fußrücken und sorgt für eine sichere, anliegende Passform.
Weitere Vorteile
- Der aus einem Stück bestehende Schaumstoffkragen bietet sichere und bequeme Polsterung um Ferse und Knöchel.
- Gummibereiche an der Außensohle gewährleisten Traktion und Strapazierfähigkeit in stark beanspruchten Bereichen.
- Gewebte Schnürsenkelschlaufen erleichtern das Binden des Schuhs.
Produktinformationen
- Gezeigte Farbe: Cool Grey/Medium Grey/Weiß
- Style: CW0784-001
Größe und Passform
- Fällt groß aus. Wir empfehlen dir, eine Nummer kleiner zu bestellen.
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Keine Bewertungen
Air Jordan 11 CMFT Low