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Air Jordan 1 Retro High OG Schuh für ältere Kinder - Schwarz/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG

Schuh (ältere Kinder)

€ 139,99
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Der unverkennbare Air Jordan 1 kommt für die Sneakerfans von heute in einer frischen Neuauflage daher. Diese Retro High OG-Version besticht durch hochwertiges Leder, bequeme Dämpfung und klassische Designdetails.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Style: II9927-001

Air Jordan 1 Retro High OG

€ 139,99

Der unverkennbare Air Jordan 1 kommt für die Sneakerfans von heute in einer frischen Neuauflage daher. Diese Retro High OG-Version besticht durch hochwertiges Leder, bequeme Dämpfung und klassische Designdetails.

Vorteile

  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Hoher Kragen
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Style: II9927-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (4)

4.8 Sterne

  • Dope Shoe

    Shell1228

    Shoe was a perfect choice for my outfit to a concert

  • Sherida100545685

    This is probably one of the dopest pair of retros I have purchased. The white stitch is everything and more

  • Amazing

    TinaB322479715

    The Shoes look Amazing and feel Great. Best pair I’ve owned so far

Air Jordan 1 Retro High OG Schuh für ältere Kinder

Air Jordan 1 Retro High OG

€ 139,99

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