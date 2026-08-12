Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club Herrenschuh

Wer wie MJ fliegen wollte, musste dem Club beitreten. Dem Air Jordan Flight Club. Dieser AJ1 würdigt das Erbe und die Nostalgie des beliebten Mitgliedschaftsprogramms per Post aus den 80er- und 90er-Jahren. Das Obermaterial aus schwarzem, gewebtem Textil ist mit Akzenten in Weiß und University Red sowie Details im reflektierenden Design versehen, die dem Schuh die klassische Jumpman-DNA verleihen. Ausgestattet mit allen ikonischen Elementen – das ist der ultimative Fan-Club-Look für dich.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Style: II9811-001