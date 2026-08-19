Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren)

Great trainers
Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Air Jordan 1 Mid präsentiert umfassenden Court-Style und hochwertigen Tragekomfort für einen legendären Look. Das Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung auf Hartholz und der gepolsterte Kragen sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
Air Jordan 1 Mid SE
Der Air Jordan 1 Mid präsentiert umfassenden Court-Style und hochwertigen Tragekomfort für einen legendären Look. Das Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung auf Hartholz und der gepolsterte Kragen sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
Air Jordan 1 Mid SE