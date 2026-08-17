Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren)

Diese Mid Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben, die geschmeidigen Materialien und die reflektierenden Akzente verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Opti Yellow/Silber

Style: IO2052-001