Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren)

What I was looking for
Karen757359186
Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation
Klarna An der Kasse verfügbar.
Die herausragende Leistung im Basketball liegt in der DNA des Air Jordan 1. Diese Mid-Top-Edition ist eine Hommage an den ersten Meistertitel von MJ und zeichnet sich durch einen auffälligen Farbkontrast für Chicago und Los Angeles sowie durch angerautes Leder aus.
Air Jordan 1 Mid SE
Die herausragende Leistung im Basketball liegt in der DNA des Air Jordan 1. Diese Mid-Top-Edition ist eine Hommage an den ersten Meistertitel von MJ und zeichnet sich durch einen auffälligen Farbkontrast für Chicago und Los Angeles sowie durch angerautes Leder aus.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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Karen757359186
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Air Jordan 1 Mid SE
Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d
Superb Jordan trainers. I love the colours and how they blend together representing both the Chicago Bulls and the Los Angeles Lakers.
REYCHAM989098954
Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.
Air Jordan 1 Mid SE