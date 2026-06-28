Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren)

Die herausragende Leistung im Basketball liegt in der DNA des Air Jordan 1. Diese Mid-Top-Edition ist eine Hommage an den ersten Meistertitel von MJ und zeichnet sich durch einen auffälligen Farbkontrast für Chicago und Los Angeles sowie durch angerautes Leder aus.

Gezeigte Farbe: True Red/Weiß/Court Purple/Schwarz

Style: IQ9383-611