Air Jordan 1 Mid SE
Schuh (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Diese Version des AJ1 ist eine Neuauflage des ersten Signature-Modells von Mikel mit stylischen Details. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.
- Gezeigte Farbe: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Style: IO2063-001
Air Jordan 1 Mid SE
Diese Version des AJ1 ist eine Neuauflage des ersten Signature-Modells von Mikel mit stylischen Details. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.
Vorteile
- Glattes Vollnarbenleder gewährleistet hohe Strapazierfähigkeit.
- Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
Produktinformationen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Gezeigte Farbe: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Style: IO2063-001
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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