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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (ältere Kinder) - Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail

Air Jordan 1 Mid SE

Schuh (ältere Kinder)

€ 114,99
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Diese Version des AJ1 ist eine Neuauflage des ersten Signature-Modells von Mikel mit stylischen Details. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.


  • Gezeigte Farbe: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Style: IO2063-001

Air Jordan 1 Mid SE

€ 114,99

Diese Version des AJ1 ist eine Neuauflage des ersten Signature-Modells von Mikel mit stylischen Details. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.

Vorteile

  • Glattes Vollnarbenleder gewährleistet hohe Strapazierfähigkeit.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Style: IO2063-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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