Air Jordan 1 Mid SE Schuh (ältere Kinder)

Diese Version des AJ1 ist eine Neuauflage des ersten Signature-Modells von Mikel mit stylischen Details. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.

Gezeigte Farbe: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail

Style: IO2063-001