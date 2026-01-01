Air Jordan 1 Mid SE
Schuh (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der AJ1 enttäuscht nie – er ist immer stylisch. Hochwertiges Leder oben sorgt für Strapazierfähigkeit. Nike Air-Elemente unter dem Fuß sorgen für klassische Dämpfung und ein bequemes Tragegefühl bei jedem Schritt. Also, wo wirst du den Schuh tragen?
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Opti Yellow/Silber
- Style: IV6811-001
Air Jordan 1 Mid SE
Der AJ1 enttäuscht nie – er ist immer stylisch. Hochwertiges Leder oben sorgt für Strapazierfähigkeit. Nike Air-Elemente unter dem Fuß sorgen für klassische Dämpfung und ein bequemes Tragegefühl bei jedem Schritt. Also, wo wirst du den Schuh tragen?
Vorteile
- Das Obermaterial aus Echtleder und Kunstleder sorgt für Strapazierfähigkeit und Struktur.
- Das gekapselte Nike Air-Element absorbiert den Aufprall und dämpft jeden Schritt.
- Die Gummi-Außensohle bietet zuverlässige Traktion.
Produktinformationen
- Klassische Schnürsenkel
- Wings-Logo am Schuhkragen
- Jumpman auf der Lasche
- Reflektierende Designdetails
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Opti Yellow/Silber
- Style: IV6811-001
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Air Jordan 1 Mid SE.
Air Jordan 1 Mid SE