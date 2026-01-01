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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (ältere Kinder) - Schwarz/Opti Yellow/Silber

Air Jordan 1 Mid SE

Schuh (ältere Kinder)

€ 114,99
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Der AJ1 enttäuscht nie – er ist immer stylisch. Hochwertiges Leder oben sorgt für Strapazierfähigkeit. Nike Air-Elemente unter dem Fuß sorgen für klassische Dämpfung und ein bequemes Tragegefühl bei jedem Schritt. Also, wo wirst du den Schuh tragen?


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Opti Yellow/Silber
  • Style: IV6811-001

Air Jordan 1 Mid SE

€ 114,99

Der AJ1 enttäuscht nie – er ist immer stylisch. Hochwertiges Leder oben sorgt für Strapazierfähigkeit. Nike Air-Elemente unter dem Fuß sorgen für klassische Dämpfung und ein bequemes Tragegefühl bei jedem Schritt. Also, wo wirst du den Schuh tragen?

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Echtleder und Kunstleder sorgt für Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Das gekapselte Nike Air-Element absorbiert den Aufprall und dämpft jeden Schritt.
  • Die Gummi-Außensohle bietet zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Klassische Schnürsenkel
  • Wings-Logo am Schuhkragen
  • Jumpman auf der Lasche
  • Reflektierende Designdetails
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Opti Yellow/Silber
  • Style: IV6811-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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