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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (ältere Kinder) - Sweet Beet/Off Noir/Weiß/Desert Pink

Air Jordan 1 Mid SE

Schuh (ältere Kinder)

€ 114,99
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Der AJ1 steht immer für maximalen Style. Strapazierfähige Materialien und frische Farben verleihen der Legende einen modernen Touch und halten die Oldschool-Magie von Jordan am Leben. Die Nike Air-Dämpfung sorgt für den Tragekomfort, den du beim Laufen, Springen und Spielen benötigst.


  • Gezeigte Farbe: Sweet Beet/Off Noir/Weiß/Desert Pink
  • Style: IO2066-600

Air Jordan 1 Mid SE

€ 114,99

Der AJ1 steht immer für maximalen Style. Strapazierfähige Materialien und frische Farben verleihen der Legende einen modernen Touch und halten die Oldschool-Magie von Jordan am Leben. Die Nike Air-Dämpfung sorgt für den Tragekomfort, den du beim Laufen, Springen und Spielen benötigst.

Vorteile

  • Echt- und Kunstleder sorgen für Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die weiche Mittelsohle aus Schaumstoff ermöglicht eine federleichte Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle ermöglicht zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Klassische Schnürsenkel
  • Jumpman Zungenlabel
  • Wings-Logo am Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Sweet Beet/Off Noir/Weiß/Desert Pink
  • Style: IO2066-600

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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