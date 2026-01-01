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Air Jordan 1 Mid SE Damenschuh - Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony

Air Jordan 1 Mid SE

Damenschuh

€ 139,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Der Air Jordan 1 Mid SE verleiht dir einen markanten Look. Er besteht aus hochwertigem Leder und verleiht einem zeitlosen Favoriten mit einem aktualisierten Farbschema einen frischen Look.


  • Gezeigte Farbe: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Style: DO7440-821

Air Jordan 1 Mid SE

€ 139,99

FRISCHE FARBEN FÜR EINEN FAVORITEN.

Der Air Jordan 1 Mid SE verleiht dir einen markanten Look. Er besteht aus hochwertigem Leder und verleiht einem zeitlosen Favoriten mit einem aktualisierten Farbschema einen frischen Look.

Vorteile

  • Vollnarbenleder im Obermaterial sorgt für klassischen Style und Strapazierfähigkeit.
  • Das gekapselte Air-Element im Fersenbereich sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.

Produktinformationen

  • Geprägtes Wings-Logo auf der Seite
  • Gesticktes Swoosh-Logo
  • Gummi-Traktion
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Style: DO7440-821

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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