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Air Jordan 1 Mid Schuh (Herren) - Schwarz/Cool Grey/Light Armory Blue/Schwarz

Air Jordan 1 Mid

Schuh (Herren)

€ 139,99
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Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Cool Grey/Light Armory Blue/Schwarz
  • Style: IU7672-001

Air Jordan 1 Mid

€ 139,99

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.

Produktinformationen

  • Lederobermaterial
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Mid Top-Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Cool Grey/Light Armory Blue/Schwarz
  • Style: IU7672-001

Versand & Rücksendung

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