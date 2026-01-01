Air Jordan 1 Mid
Schuh (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Cool Grey/Light Armory Blue/Schwarz
- Style: IU7672-001
Air Jordan 1 Mid
Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
Produktinformationen
- Lederobermaterial
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Mid Top-Schuhkragen
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Cool Grey/Light Armory Blue/Schwarz
- Style: IU7672-001
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
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