Air Jordan 1 Mid Schuh für ältere Kinder

Air Jordan 1 Mid
Schuh (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß/Grey Fog/Obsidian
- Style: IV6050-451
Air Jordan 1 Mid
Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Leder, Kunstleder und Textil sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
- Die Schaumstoff-Mittelsohle und die Nike Air-Dämpfung sorgen für Tragekomfort mit geringem Gewicht.
- Die Gummi-Außensohle mit Drehpunkt ermöglicht strapazierfähige Traktion.
Produktinformationen
- Klassische Schnürsenkel
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß/Grey Fog/Obsidian
- Style: IV6050-451
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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