Air Jordan 1 Mid Schuh (Damen)

Der Air Jordan 1 Mid präsentiert umfassenden Court-Style und hochwertigen Tragekomfort für einen legendären Look. Das gekapselte Air-Element in den Fersen sorgt auf dem Platz für Dämpfung und der gepolsterte Schuhkragen gewährleistet ein stützendes Tragegefühl. Gesprenkelte Schnürsenkel verleihen dem Design den letzten Schliff.

Gezeigte Farbe: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel

Style: IQ0306-133