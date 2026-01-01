Air Jordan 1 Mid
Schuh (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Air Jordan 1 Mid präsentiert umfassenden Court-Style und hochwertigen Tragekomfort für einen legendären Look. Das gekapselte Air-Element in den Fersen sorgt auf dem Platz für Dämpfung und der gepolsterte Schuhkragen gewährleistet ein stützendes Tragegefühl. Gesprenkelte Schnürsenkel verleihen dem Design den letzten Schliff.
- Gezeigte Farbe: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Style: IQ0306-133
Air Jordan 1 Mid
Der Air Jordan 1 Mid präsentiert umfassenden Court-Style und hochwertigen Tragekomfort für einen legendären Look. Das gekapselte Air-Element in den Fersen sorgt auf dem Platz für Dämpfung und der gepolsterte Schuhkragen gewährleistet ein stützendes Tragegefühl. Gesprenkelte Schnürsenkel verleihen dem Design den letzten Schliff.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Leder, Kunstleder und Textil sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
- Die Schaumstoff-Mittelsohle und die Nike Air-Dämpfung sorgen für Tragekomfort mit geringem Gewicht.
- Die Gummi-Außensohle mit Drehpunkt ermöglicht strapazierfähige Traktion.
Produktinformationen
- Gezeigte Farbe: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Style: IQ0306-133
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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