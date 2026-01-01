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Air Jordan 1 Mid Schuh (Damen) - Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel

Air Jordan 1 Mid

Schuh (Damen)

30 % Rabatt
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Der Air Jordan 1 Mid präsentiert umfassenden Court-Style und hochwertigen Tragekomfort für einen legendären Look. Das gekapselte Air-Element in den Fersen sorgt auf dem Platz für Dämpfung und der gepolsterte Schuhkragen gewährleistet ein stützendes Tragegefühl. Gesprenkelte Schnürsenkel verleihen dem Design den letzten Schliff.


  • Gezeigte Farbe: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Style: IQ0306-133

Air Jordan 1 Mid

30 % Rabatt

Der Air Jordan 1 Mid präsentiert umfassenden Court-Style und hochwertigen Tragekomfort für einen legendären Look. Das gekapselte Air-Element in den Fersen sorgt auf dem Platz für Dämpfung und der gepolsterte Schuhkragen gewährleistet ein stützendes Tragegefühl. Gesprenkelte Schnürsenkel verleihen dem Design den letzten Schliff.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder, Kunstleder und Textil sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
  • Die Schaumstoff-Mittelsohle und die Nike Air-Dämpfung sorgen für Tragekomfort mit geringem Gewicht.
  • Die Gummi-Außensohle mit Drehpunkt ermöglicht strapazierfähige Traktion.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Style: IQ0306-133

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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