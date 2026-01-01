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Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder) - Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Low SE

Schuh (ältere Kinder)

€ 99,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.


  • Gezeigte Farbe: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Style: IO2060-100

Air Jordan 1 Low SE

€ 99,99

Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.

Vorteile

  • Das Nike Air-Element in der Ferse sorgt für reaktionsfreudige Bewegung bei geringem Gewicht.
  • Flexkerben vorne an der Außensohle
  • Gummi-Außensohle sorgt für Traktion auf unterschiedlichen Oberflächen.

Produktinformationen

  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Klassische Schnürsenkel
  • Gezeigte Farbe: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Style: IO2060-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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