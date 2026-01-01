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Air Jordan 1 Low SE
Schuh (ältere Kinder)
€ 99,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.
- Gezeigte Farbe: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Style: IO2060-100
Air Jordan 1 Low SE
€ 99,99
Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.
Vorteile
- Das Nike Air-Element in der Ferse sorgt für reaktionsfreudige Bewegung bei geringem Gewicht.
- Flexkerben vorne an der Außensohle
- Gummi-Außensohle sorgt für Traktion auf unterschiedlichen Oberflächen.
Produktinformationen
- Niedrig geschnittener Schuhkragen
- Klassische Schnürsenkel
- Gezeigte Farbe: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Style: IO2060-100
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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