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Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder) - True Blue/University Red/Kinetic Green/Schwarz

Air Jordan 1 Low SE

Schuh (ältere Kinder)

€ 99,99
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Der AJ1 steht immer für maximalen Style. Strapazierfähige Materialien und frische Farben verleihen der Legende einen modernen Touch und halten die Oldschool-Magie von Jordan am Leben. Die Nike Air-Dämpfung sorgt für den Tragekomfort, den du beim Laufen, Springen und Spielen benötigst.


  • Gezeigte Farbe: True Blue/University Red/Kinetic Green/Schwarz
  • Style: IO2062-400

Air Jordan 1 Low SE

€ 99,99

Der AJ1 steht immer für maximalen Style. Strapazierfähige Materialien und frische Farben verleihen der Legende einen modernen Touch und halten die Oldschool-Magie von Jordan am Leben. Die Nike Air-Dämpfung sorgt für den Tragekomfort, den du beim Laufen, Springen und Spielen benötigst.

Vorteile

  • Echtleder sorgt für Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Perforationen im Zehenbereich sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die weiche Mittelsohle aus Schaumstoff ermöglicht eine federleichte Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle ermöglicht zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Klassische Schnürsenkel
  • Wings-Logo auf der Ferse
  • Jumpman auf der Lasche
  • Gezeigte Farbe: True Blue/University Red/Kinetic Green/Schwarz
  • Style: IO2062-400

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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