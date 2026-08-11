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Air Jordan 1 Low SE Quai 54 Herrenschuh - Weiß/Key Lime/Action Grape

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Herrenschuh

€ 139,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Diese Neuauflage des AJ1 Low geht Back to the Roots des Quai 54: Streetball, Paris und Jordan. Sie wurde vom Original inspiriert, das 1985 auf den Markt kam, und sorgt mit ihren hochwertigen Materialien und einem Air-Element in der Ferse für lang anhaltenden Tragekomfort. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Key Lime/Action Grape
  • Style: IR2367-100

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

€ 139,99

Diese Neuauflage des AJ1 Low geht Back to the Roots des Quai 54: Streetball, Paris und Jordan. Sie wurde vom Original inspiriert, das 1985 auf den Markt kam, und sorgt mit ihren hochwertigen Materialien und einem Air-Element in der Ferse für lang anhaltenden Tragekomfort. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.

Vorteile

  • Das gekapselte Air-Sole-Element gewährleistet leichtgewichtige Dämpfung.
  • Das Obermaterial aus echtem gewährleistet Strapazierfähigkeit und einen hochwertigen Look.
  • Die Vollgummi-Außensohle verbessert die Traktion auf den verschiedensten Belägen.
  • Die Perforationen im Zehenbereich sorgen für verbesserte Atmungsaktivität.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Klassische Schnürsenkel
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Key Lime/Action Grape
  • Style: IR2367-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

3 Sterne

  • Trop brillantes pr. Rapport ax photos

    RiadhK870795794

    Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.

  • Oui mais …

    devotee

    Un peu trop « brillantes » mais jolies

Air Jordan 1 Low SE Quai 54 Herrenschuh

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