Air Jordan 1 Low SE Damenschuh

Low-Top der besonderen Art: Neue Farben und frische Strukturen verleihen dem legendären AJ1 einen besonderen Touch. Gleichzeitig kannst du dich weiterhin auf das vertraute Tragegefühl verlassen. Dieser Allzeitfavorit besteht aus hochwertigem Leder und ist mit einer Nike Air-Dämpfung und einem eleganten Design ausgestattet, das für zusätzlichen Glanz sorgt.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Metallic Silver/Schwarz

Style: HJ7743-010