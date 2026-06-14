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Air Jordan 1 Low SE Damenschuh - Weiß/Weiß/Metallic Silver/Weiß

Air Jordan 1 Low SE

Damenschuh

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Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Metallic Silver/Weiß
  • Style: IQ9381-100

Air Jordan 1 Low SE

30 % Rabatt

Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.

Vorteile

  • Das gekapselte Air-Sole-Element gewährleistet leichtgewichtige Dämpfung.
  • Das Obermaterial aus echtem gewährleistet Strapazierfähigkeit und einen hochwertigen Look.
  • Die Vollgummi-Außensohle verbessert die Traktion auf den verschiedensten Belägen.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Metallic Silver/Weiß
  • Style: IQ9381-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

4.3 Sterne

  • Mariola528241096

    Πολύ άνετο και ποιοτικό παπούτσι. Εξαιρετική εφαρμογή και ωραίος σχεδιασμός!

  • Maybe one of my favorite styles I have gotten

    Maggie247744650

    These are the perfect summer shoe. The fit is comfortable. Love the style of them

  • Synthetic leather, feels cheap!

    Suzanne00356f605fc94f82a79a4d1cc5656392

    I did not expect these to have synthetic materials in the upper. The product description did not specify this. No matter how hard they try, synthetic leather feels stiff and cheap, not the usual Jordan brand quality. They were also way off on sizing (about a half size too large in my normal size). I was disappointed, to say the least and will be returning them.

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