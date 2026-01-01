 
Bild 1 von 8
Air Jordan 1 Low Schuh für ältere Kinder - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Schuh (ältere Kinder)

€ 94,99
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Style: IV6049-451

Air Jordan 1 Low

€ 94,99

Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.

Vorteile

  • Echtleder und Kunstleder gewährleisten hohe Strapazierfähigkeit.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Klassische Schnürsenkel
  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Style: IV6049-451

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Air Jordan 1 Low.

    Air Jordan 1 Low Schuh für ältere Kinder

    Air Jordan 1 Low

    € 94,99

    Vervollständige den Look