Air Jordan 1 Low Method of Make Schuh (Damen)

Knezevic
Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Unsere neueste Method of Make-Serie stattet den unverwechselbaren AJ1 Low mit ernsthaftem Tech-Runner-Style aus. Luxuriöses Leder sorgt in Kombination mit Textileinsätzen und einem Kiltie am Obermaterial für ein mehrlagiges Design. Ein metallisches Nike Swoosh-Logo rundet den Laufstyle der 2000er ab.
Air Jordan 1 Low Method of Make
Unsere neueste Method of Make-Serie stattet den unverwechselbaren AJ1 Low mit ernsthaftem Tech-Runner-Style aus. Luxuriöses Leder sorgt in Kombination mit Textileinsätzen und einem Kiltie am Obermaterial für ein mehrlagiges Design. Ein metallisches Nike Swoosh-Logo rundet den Laufstyle der 2000er ab.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.7 Sterne
Knezevic
Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.
I like them but ...
trixmix
I like them but the kiltie on the right shoe always ends up on the side when playing golf due to rotation on the swing. I wish it could STAY PUT because the actual shoe looks great and feels great.
Unique.
BernieD397273787
In love with this pair. It’s unique and the design is pleasing to the eyes. I normally wear a size 9 for other Nike shoe products but I size down to women’s 8.5 when it comes to Jordans.
Air Jordan 1 Low Method of Make