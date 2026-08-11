Air Jordan 1 Low Method of Make Schuh (Damen)

Unsere neueste Method of Make-Serie stattet den unverwechselbaren AJ1 Low mit ernsthaftem Tech-Runner-Style aus. Luxuriöses Leder sorgt in Kombination mit Textileinsätzen und einem Kiltie am Obermaterial für ein mehrlagiges Design. Ein metallisches Nike Swoosh-Logo rundet den Laufstyle der 2000er ab.

Gezeigte Farbe: Light Orewood Brown/Schwarz/Steam/Weiß

Style: IW2026-110