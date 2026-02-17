Nike Air Hoodie für ältere Kinder

Greif zu diesem leichten Fleece-Hoodie, wenn du etwas mehr Wärme möchtest. Er ist außen glatt und innen weich für extra Gemütlichkeit. Besondere Designdetails wie ein aufgesticktes Logo auf der Brust und Kontrastpaspeln werten deinen Look auf.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß

Style: II7350-010