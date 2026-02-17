 
Bild 1 von 5
Nike Air Hoodie für ältere Kinder - Schwarz/Weiß/Weiß

Nike Air

Hoodie (ältere Kinder)

30 % Rabatt
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Greif zu diesem leichten Fleece-Hoodie, wenn du etwas mehr Wärme möchtest. Er ist außen glatt und innen weich für extra Gemütlichkeit. Besondere Designdetails wie ein aufgesticktes Logo auf der Brust und Kontrastpaspeln werten deinen Look auf.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
  • Style: II7350-010

Nike Air

30 % Rabatt

Greif zu diesem leichten Fleece-Hoodie, wenn du etwas mehr Wärme möchtest. Er ist außen glatt und innen weich für extra Gemütlichkeit. Besondere Designdetails wie ein aufgesticktes Logo auf der Brust und Kontrastpaspeln werten deinen Look auf.

Vorteile

  • Mittelschweres, angerautes Fleece fühlt sich innen besonders weich und außen schön geschmeidig an.
  • Die lockere Passform an Ärmeln und Body gibt dir den Platz, den du bei deinen Abenteuern benötigst.

Produktinformationen

  • 80 % Baumwolle / 20 % Polyester
  • Gesticktes Nike Air-Logo (Brust)
  • Nike Air-Patch aus Silikon
  • Kängurutasche
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
  • Style: II7350-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 137 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836

    Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.

Nike Air Hoodie für ältere Kinder

Nike Air

30 % Rabatt

Vervollständige den Look

Item 3 of 34