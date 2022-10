Der Nike Air Force 1 Pixel setzt ein starkes Statement.Er ist eine Neuauflage des legendären AF1 und besticht durch moderne Details wie die verpixelte Sohle und Mittelsohle, die Nike Logos und hochwertiges Samt an der Zunge sowie am Swoosh-Design.Das Senkel-Dubrae in Metallic an der Schnürung verleiht dir einen glänzenden Look.Er ist markant, genau wie du.

Gezeigte Farbe: Summit White/Light Bone/Regal Pink/Photon Dust

Style: DQ0827-100