Nike Air Force 1 Mid '07 Herrenschuh

Nike Air Force 1 Mid '07

€ 129,99

LEGENDÄRER AF1-STYLE.

Der Air Force 1 Mid '07 besticht mit altbewährten Details – geschmeidigen Überzügen, markanten Akzenten und einem glänzenden Look. Der gepolsterte, mittelhoch geschnittene Schuhkragen mit klassischem Klettverschluss sorgt für traditionellen Basketball-Tragekomfort und Perforationen im Zehenbereich halten dich angenehm kühl.

Die Air Force 1 Story

Der AF1 erschien erstmals im Jahr 1982 und war der erste Basketballschuh mit Nike Air. Er revolutionierte das Spiel und gewann schnell eine ständig wachsende weltweite Fangemeinde. Bis heute ist der Air Force 1 seinen Wurzeln treu geblieben und bietet die gleiche weiche und federnde Dämpfung, die die Sneaker-Geschichte revolutioniert hat.