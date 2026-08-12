DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Air Force 1 Mid '07 besticht mit altbewährten Details – geschmeidigen Überzügen, markanten Akzenten und einem glänzenden Look. Der gepolsterte, mittelhoch geschnittene Schuhkragen mit klassischem Klettverschluss sorgt für traditionellen Basketball-Tragekomfort und Perforationen im Zehenbereich halten dich angenehm kühl.
Nike Air Force 1 Mid '07
LEGENDÄRER AF1-STYLE.
Der Air Force 1 Mid '07 besticht mit altbewährten Details – geschmeidigen Überzügen, markanten Akzenten und einem glänzenden Look. Der gepolsterte, mittelhoch geschnittene Schuhkragen mit klassischem Klettverschluss sorgt für traditionellen Basketball-Tragekomfort und Perforationen im Zehenbereich halten dich angenehm kühl.
Der AF1 erschien erstmals im Jahr 1982 und war der erste Basketballschuh mit Nike Air. Er revolutionierte das Spiel und gewann schnell eine ständig wachsende weltweite Fangemeinde. Bis heute ist der Air Force 1 seinen Wurzeln treu geblieben und bietet die gleiche weiche und federnde Dämpfung, die die Sneaker-Geschichte revolutioniert hat.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.8 Sterne
DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Ready for School
Mystic25
Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!
Nike Air Force ‘01
philw169984581
Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.
Nike Air Force 1 Mid '07
Entdecke den Nike Air Force 1 Mid '07 Herrenschuh
Seit 35 Jahren steht diese Legende für Tragekomfort und Strapazierfähigkeit. Sie besticht mit gestickten Überzügen, hochwertigem Leder und einem leichten Design und verleiht dir nicht nur in der Stadt einen perfekten Look.
Die Nike Air Dämpfung wurde ursprünglich für Basketball auf Profiniveau entwickelt und sorgt für lang anhaltenden Tragekomfort. Polster im Knöchelbereich und an der Zunge sorgen für ein weiches Laufgefühl.
Das schlichte, einfach zu reinigende Obermaterial eignet sich ideal als Freizeitkleidung. Das halbhoch geschnittene Design und das Cupsole-Finish unter dem Fuß sind eine Hommage an die Basketball-DNA. Das Design vereint Tradition mit Look und Tragekomfort.