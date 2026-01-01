Nike Air Force 1 Low By You
Personalisierbarer Damenschuh
Klarna An der Kasse verfügbar.
Ausverkauft:
Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar
Bei diesem AF1 dreht sich alles um die Details. Personalisiere dein Label, deine Schnürsenkel und dein Dubrae und vergiss nicht, ihn mit einem persönlichen Text auf der Fersenschlaufe zu kennzeichnen. Mit acht Farboptionen und zusätzlichen durchsichtigen und Gum-Rubber-Optionen für die Sohle wird dieses Design bestimmt einzigartig sein – genau wie du.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color
- Style: HF0663-900
Nike Air Force 1 Low By You
Bei diesem AF1 dreht sich alles um die Details. Personalisiere dein Label, deine Schnürsenkel und dein Dubrae und vergiss nicht, ihn mit einem persönlichen Text auf der Fersenschlaufe zu kennzeichnen. Mit acht Farboptionen und zusätzlichen durchsichtigen und Gum-Rubber-Optionen für die Sohle wird dieses Design bestimmt einzigartig sein – genau wie du.
Was ist deine Basis?
Beginne mit dem Obermaterial aus Leder und wähle dann zwischen herkömmlichem, durchsichtigem und Gum-Rubber-Gummi für die Mittel- und Außensohle.
Zeit Farbe
Schlichte neutrale Farben, luxuriöse Metallic-Farben, sportliche Klassiker oder alles zusammen. Was wirst du kreieren?
Express Yourself
Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Auf jeder Fersenschlaufe ist Platz für bis zu drei Zeichen. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.
Weitere Vorteile
- Das smoothe Paar liefert dank robuster Nähte, hochwertiger Materialien und Cupsohlen-Design viel Strapazierfähigkeit und Style in einem.
- Die Air-Dämpfung wurde ursprünglich für Basketball-Performance entwickelt und gewährleistet lang anhaltenden Tragekomfort.
- Die Gummi-Außensohle mit traditionellen Basketball-Drehpunkten sorgt für Traktion und Strapazierfähigkeit.
Nike By You Details
- Unsere Member sind einzigartig, und deine Schuhe sind es auch. Jedes Paar wird sorgfältig von Hand gefertigt. Das Warten lohnt sich.
- Mit unserem 3D-Builder kannst du sehen, wie deine Kreation beim Experimentieren mit allen möglichen Designoptionen zum Leben erweckt wird.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color
- Style: HF0663-900
Air Force 1
Der Air Force 1 feierte 1982 sein Debüt als Basketball-Essential und wurde in den 90er-Jahren zu einem absoluten Fashion-Must-have. Mit seinem cleanen, komplett weißen Look war der AF1 ursprünglich vor allem auf den Basketballcourts zu sehen, doch eroberte schnell auch die Streetwear-Szene. Der untrennbar mit der Hip-Hop-Kultur verbundene Air Force 1 hat weltweiten Kultstatus erreicht und erscheint in limitierten Collabs und Colorways. Mit über 2.000 Varianten dieses Klassikers lässt sich sein Einfluss auf Mode, Musik und Sneaker-Kultur nicht leugnen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Air Force 1 Low By You.
Nike Air Force 1 Low By You
Weitere Infos
Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.