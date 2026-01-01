Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Leggings (Damen)

Wir haben diesen Shorts zu Ehren von Keely Hodgkinsons Ehrgeiz bei der Jagd nach den Medaillen einen Hauch von Gold verpasst. Das neueste Modell wurde für den Wettkampf entwickelt und besteht aus schweißableitendem geripptem Material und bietet zudem Stauraum für alle Strecken. Der elastische Mesh-Bund ermöglicht noch mehr Atmungsaktivität, während das seidig weiche Futter für ein bequemes Tragegefühl von der Start- bis zur Ziellinie sorgt.

Gezeigte Farbe: Thunder Blue/Schwarz/Weiß/Linen

Style: IU1063-437