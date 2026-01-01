Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Leggings (Damen)

Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Klarna An der Kasse verfügbar.
Wir haben diesen Shorts zu Ehren von Keely Hodgkinsons Ehrgeiz bei der Jagd nach den Medaillen einen Hauch von Gold verpasst. Das neueste Modell wurde für den Wettkampf entwickelt und besteht aus schweißableitendem geripptem Material und bietet zudem Stauraum für alle Strecken. Der elastische Mesh-Bund ermöglicht noch mehr Atmungsaktivität, während das seidig weiche Futter für ein bequemes Tragegefühl von der Start- bis zur Ziellinie sorgt.
- Gezeigte Farbe: Thunder Blue/Schwarz/Weiß/Linen
- Style: IU1063-437
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Wir haben diesen Shorts zu Ehren von Keely Hodgkinsons Ehrgeiz bei der Jagd nach den Medaillen einen Hauch von Gold verpasst. Das neueste Modell wurde für den Wettkampf entwickelt und besteht aus schweißableitendem geripptem Material und bietet zudem Stauraum für alle Strecken. Der elastische Mesh-Bund ermöglicht noch mehr Atmungsaktivität, während das seidig weiche Futter für ein bequemes Tragegefühl von der Start- bis zur Ziellinie sorgt.
Vorteile
- Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
- Die Reißverschlusstasche hinten eignet sich für die meisten Smartphones, und in den zwei Eingrifftaschen finden kleine Gegenstände wie zum Beispiel deine Enerige-Gels Platz.
- Der Mesh-Bund mit integriertem Kordelzug ermöglicht eine individuelle Passform und sorgt für mehr Atmungsaktivität.
Produktinformationen
- Nicht reflektierende Swoosh-Logos
- Beininnenlänge: ca. 13 cm
- Body: 89 % Polyester / 11 % Elastan; Einsatzfutter: 88 % Polyester / 12 % Elastan.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Thunder Blue/Schwarz/Weiß/Linen
- Style: IU1063-437
Größe und Passform
- Getragen von Falyn Lott, Leichtathletin im College-Sport.
- Lott trägt Größe S bei einer Körpergröße von 183 cm.
- Enge Passform: eng anliegend und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Weitere Infos
- Getragen von Falyn Lott, Leichtathletin im College-Sport.
- Lott trägt Größe S bei einer Körpergröße von 183 cm.