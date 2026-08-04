triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip für (ca. 7,5 cm, Damen) - Sapphire/Hot Lava

Recyclingmaterialien

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)

30 % Rabatt
Sapphire/Hot Lava
Team Red/Schwarz
Illusion Green/Schwarz
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Lass deine Konkurrenz hinter dir. Diese leichten AeroSwift Shorts wurden für Geschwindigkeit entwickelt, verfügen über atmungsaktive Bereiche und sind aus kühlem, schweißableitendem Material gefertigt. Wir haben die Belüftungsschlitze am Saum verbessert, um eine größere Abdeckung zu ermöglichen und gleichzeitig mehr Bewegungsfreiheit bei langen Schritten zu gewährleisten.


  • Gezeigte Farbe: Sapphire/Hot Lava
  • Style: IF3653-570

Nike AeroSwift

30 % Rabatt

Lass deine Konkurrenz hinter dir. Diese leichten AeroSwift Shorts wurden für Geschwindigkeit entwickelt, verfügen über atmungsaktive Bereiche und sind aus kühlem, schweißableitendem Material gefertigt. Wir haben die Belüftungsschlitze am Saum verbessert, um eine größere Abdeckung zu ermöglichen und gleichzeitig mehr Bewegungsfreiheit bei langen Schritten zu gewährleisten.

Bleib cool

Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten. Perforierte Bereiche und Mesh am Bund sorgen für Atmungsaktivität.

Ausreichend Stauraum für lange Strecken

In den beiden Eingrifftaschen kannst du kleine Gegenstände wie Kopfhörer oder Nahrungsbeutel verstauen, während die Reißverschlusstasche hinten für die meisten Smartphones geeignet ist.

Produktinformationen

  • Swoosh-Logos und -Grafiken
  • Elastischer Bund mit Kordelzug innen
  • Body: 100 % Polyester Bund: 89 % Polyester / 11 % Elastan Slip: 86 % Polyester / 14 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Sapphire/Hot Lava
  • Style: IF3653-570

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 170 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Très beau short

    sonia421676219

    Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip für (ca. 7,5 cm, Damen)

Nike AeroSwift

30 % Rabatt

Vervollständige den Look

Item 3 of 5