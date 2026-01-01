Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip für (ca. 7,5 cm, Damen)

Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Diese leichten AeroSwift Shorts wurden für Höchstleistung entwickelt und verfügen über atmungsaktive Bereiche und kühles, schweißableitendes Material. Wir haben die Belüftungsschlitze am Saum verbessert, um mehr Abdeckung zu bieten und gleichzeitig Bewegungsfreiheit bei langen Schritten zu gewährleisten.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
- Style: IF1421-010
Nike AeroSwift
Diese leichten AeroSwift Shorts wurden für Höchstleistung entwickelt und verfügen über atmungsaktive Bereiche und kühles, schweißableitendes Material. Wir haben die Belüftungsschlitze am Saum verbessert, um mehr Abdeckung zu bieten und gleichzeitig Bewegungsfreiheit bei langen Schritten zu gewährleisten.
Bleib cool
Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten. Perforierte Bereiche und Mesh am Bund sorgen für Atmungsaktivität.
Ausreichend Stauraum für lange Strecken
In den beiden Eingrifftaschen kannst du kleine Gegenstände wie Kopfhörer oder Nahrungsbeutel verstauen, während die Reißverschlusstasche hinten für die meisten Smartphones geeignet ist.
Produktinformationen
- Swoosh-Logos
- Elastischer Bund mit Kordelzug innen
- Body: 100 % Polyester Bund: 89 % Polyester / 11 % Elastan Slip: 86 % Polyester / 14 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
- Style: IF1421-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 170 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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