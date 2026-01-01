Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)

Komm in den Rhythmus und lauf los. Diese leichten, gewebten Shorts verfügen über eine moderne, schweißableitende Technologie mit atmungsaktiven Bereichen, damit du kühl und gelassen bleibst. In den beiden Slip-Taschen kannst du kleine Essentials verstauen, während die äußere Reißverschlusstasche hinten dein Smartphone von der Start- bis zur Ziellinie sicher aufbewahrt.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Style: IR4445-010