Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)

Nike AeroSwift

€ 84,99

Die AeroSwift Shorts unterstützen dich beim Laufen unter widrigsten Bedingungen. Ihr leichtes, gewebtes Material leitet den Schweiß zuverlässig ab und das gestrickte Innenfutter gibt dir den nötigen Halt. In den vier Taschen kannst du deine Gels, Snacks und andere wichtige Dinge für deinen Lauf verstauen.

Innovative, schweißableitende Technologie

Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten.

Für Bewegung entwickelt

Das in alle Richtungen dehnbare, gewebte Material wurde für Bewegungsfreiheit und Tragekomfort beim Laufen entwickelt. Die verbesserten Nähte sind an den Seiten niedriger als bei Vorgängerversionen und bieten so zusätzlichen Schutz. Der Flyvent-Bund mit elastischem Material und Mesh sorgt für ein atmungsaktives, eng anliegendes Tragegefühl.

Für Tempo gemacht

Die Aeroswift-Kollektion ist unsere ultimative Wettkampfausrüstung. Diese Bekleidung wurde für Geschwindigkeit entwickelt und gewährleistet optimale Performance und ablenkungsfreien Schutz.