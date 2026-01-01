Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Top für Damen

Dieses leichte Oberteil ist für den Wettkampf gemacht und sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie trocken bleibst. Ein geschmeidiger, bequemer Ausschnitt sowie schweißableitendes Material und Perforationen sorgen für eine optimale Atmungsaktivität.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß

Style: IM7567-010