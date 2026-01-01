Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Top für Damen

Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Lauftop (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses leichte Oberteil ist für den Wettkampf gemacht und sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie trocken bleibst. Ein geschmeidiger, bequemer Ausschnitt sowie schweißableitendes Material und Perforationen sorgen für eine optimale Atmungsaktivität.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: IM7567-010
Nike AeroSwift
Dieses leichte Oberteil ist für den Wettkampf gemacht und sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie trocken bleibst. Ein geschmeidiger, bequemer Ausschnitt sowie schweißableitendes Material und Perforationen sorgen für eine optimale Atmungsaktivität.
Vorteile
- Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
- Strategisch platzierte Perforationen erhöhen die Atmungsaktivität.
- Die schmale Passform sorgt für ein passgenaues Tragegefühl.
Produktinformationen
- Nicht reflektierende Swoosh-Logos
- Abgerundeter Saum
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: IM7567-010
Größe und Passform
- Getragen von Jada Foreman, Leichtathletin im College-Sport.
- Foreman trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm.
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Nike AeroSwift
Weitere Infos
- Getragen von Jada Foreman, Leichtathletin im College-Sport.
- Foreman trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm.