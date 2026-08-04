Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Lauf-Tanktop im Crop-Design für Damen

Dieses renntaugliche Oberteil wurde für den Sieg entwickelt und sorgt für trockenen Tragekomfort, während du die Ziellinie überquerst. Es ist schweißableitend, atmungsaktiv und mit einem Print versehen, der vom schillernden Glanz einer Diamanttrophäe inspiriert wurde.

Gezeigte Farbe: Off White/Schwarz

Style: IF3647-101