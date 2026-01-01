Nike AeroSwift Dri-FIT ADV halblange Laufleggings mit Innenslip (Herren)

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Diese AeroSwift 1/2-lange Laufleggings ist für den Wettkampf gemacht. Sie verfügt über einen stützenden Innenslip und setzt auf unsere fortschrittliche schweißableitende Technologie, damit du bis zur Ziellinie angenehm trocken bleibst.