ACG Wolf Tree Oberteil mit Halbreißverschluss (Damen)

Als Teil der "Wolf Tree"-Kollektion wurde dieses Top in Oregon entworfen und getestet. Während unserer Erkundungen haben wir erkannt, dass wir eine warme Schicht benötigen, die sich über den Tag hinweg anpassen lässt. Polartec-Fleece® sorgt für leichtgewichtige und dennoch atmungsaktive Wärme. Dank der lockeren Passform eignet es sich hervorragend zum Kombinieren, kann aber auch einzeln getragen werden. Damit bist du bereit für dein nächstes Abenteuer – egal wo du gerade unterwegs bist.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Summit White

Style: HJ0237-010