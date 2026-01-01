ACG Wolf Tree Oberteil mit Halbreißverschluss (Damen)

Recyclingmaterialien
ACG Wolf Tree
Damen-Oberteil mit Halbreißverschluss
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Als Teil der "Wolf Tree"-Kollektion wurde dieses Top in Oregon entworfen und getestet. Während unserer Erkundungen haben wir erkannt, dass wir eine warme Schicht benötigen, die sich über den Tag hinweg anpassen lässt. Polartec-Fleece® sorgt für leichtgewichtige und dennoch atmungsaktive Wärme. Dank der lockeren Passform eignet es sich hervorragend zum Kombinieren, kann aber auch einzeln getragen werden. Damit bist du bereit für dein nächstes Abenteuer – egal wo du gerade unterwegs bist.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Summit White
- Style: HJ0237-010
ACG Wolf Tree
Als Teil der "Wolf Tree"-Kollektion wurde dieses Top in Oregon entworfen und getestet. Während unserer Erkundungen haben wir erkannt, dass wir eine warme Schicht benötigen, die sich über den Tag hinweg anpassen lässt. Polartec-Fleece® sorgt für leichtgewichtige und dennoch atmungsaktive Wärme. Dank der lockeren Passform eignet es sich hervorragend zum Kombinieren, kann aber auch einzeln getragen werden. Damit bist du bereit für dein nächstes Abenteuer – egal wo du gerade unterwegs bist.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Gesticktes ACG-Logo links auf der Brust
- Gesticktes Polartec®-Logo auf dem rechten Arm
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Summit White
- Style: HJ0237-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 170 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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