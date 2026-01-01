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ACG Wolf Grid Therma-FIT Wanderhose (Herren) - Schwarz/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG Wolf Grid

Therma-FIT Wanderhose (Herren)

€ 89,99
Schwarz/Summit White
Mystic Dates/Tattoo/Summit White
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Wenn die Temperaturen fallen und deine Wanderkleidung schweißnass ist, musst du eine schwierige Entscheidung treffen: weitergehen oder umdrehen. Diese ACG Wolf Grid-Hose wurde entwickelt, damit du draußen bleiben kannst. Das atmungsaktive Fleece mit Grid-Back passt sich wechselhaften Bedingungen an. Es leitet Feuchtigkeit ab und speichert deine Körperwärme, damit du mit weniger Kleidung wärmer bleibst und so mehr erleben kannst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
  • Style: IM4231-010

ACG Wolf Grid

€ 89,99

Wenn die Temperaturen fallen und deine Wanderkleidung schweißnass ist, musst du eine schwierige Entscheidung treffen: weitergehen oder umdrehen. Diese ACG Wolf Grid-Hose wurde entwickelt, damit du draußen bleiben kannst. Das atmungsaktive Fleece mit Grid-Back passt sich wechselhaften Bedingungen an. Es leitet Feuchtigkeit ab und speichert deine Körperwärme, damit du mit weniger Kleidung wärmer bleibst und so mehr erleben kannst.

Produktinformationen

  • Reißverschlusstaschen
  • Elastische Bündchen
  • Gesticktes ACG Logo auf dem linken Oberschenkel
  • 95 % Polyester/5 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
  • Style: IM4231-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • 7/8-Länge: reicht bis zum Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    ACG Wolf Grid Therma-FIT Wanderhose (Herren)

    ACG Wolf Grid

    € 89,99