Nike ACG wendbare Jacke (ältere Kinder)

Genieße die Natur mit dieser Kapuzenjacke. Sie hat ein großzügiges Design, ist mit Kunstdaunen gefüllt, die für kuschelige Wärme sorgen, und verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss sowie Reißverschlusstaschen, in denen du kleine Essentials wie Bargeld, Schlüssel oder dein Handy sicher verstauen kannst. Durch das wendbare Design wirkt es, als hättest du zwei Jacken in einer.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: IZ7619-010