Nike ACG Vista Vert Sonnenbrille

Die Nike ACG Vista Vert wurde für die härtesten Trails der Welt entwickelt und vereint eine lange Haltbarkeit unter allen Bedingungen mit einer Präzisionsoptik, die für Athlet:innen entwickelt wurde, die bis an ihre Grenzen gehen und sie immer wieder überschreiten. Das voll gerahmte Design verstärkt die Linse und bietet die zusätzliche Sicherheit, die du brauchst, wenn das Gelände unvorhersehbar wird. So kannst du dich sicher durch Felsen, Wurzeln und plötzliche Gefälle bewegen. Sie ist bereit für alles, was der Berg für dich bereithält.

Gezeigte Farbe: Safety Orange/Vast Grey

Style: IQ9346-819