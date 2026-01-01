Nike ACG Vista Peak Photochromic Sonnenbrille

Die Nike ACG Vista Peak wurde entwickelt, um das härteste Gelände der Welt zu bewältigen. Sie vereint eine lange Haltbarkeit unter allen Bedingungen mit präziser Optik für Sportler:innen, die über das Erwartete hinausgehen. Der leichte Halbrandrahmen hält deine Sichtlinie vollständig offen, damit du Wurzeln, Grate und die wechselnden Konturen des Trails erkennen kannst, ohne etwas zu verpassen. Sie ist bereit für alles, was der Berg für dich bereithält.

Gezeigte Farbe: Anthracite/Wolf Grey

Style: IQ9344-060