ACG Vault Dri-FIT Longsleeve

Für dich und den Einsatz im Freien gemacht. Die schweißableitende Technologie dieses Oberteils, führt Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet, und du angenehm trocken bleibst. Und für zusätzliche Atmungsaktivität? Dafür haben wir Mesh-Einsätze für Luftzirkulation an den wichtigsten Stellen integriert.

Gezeigte Farbe: Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White

Style: IF1004-416