Recyclingmaterialien
Nike ACG
Utility-Weste für ältere Kinder
Klarna An der Kasse verfügbar.
Bereit für Abenteuer? Lass dich vom Kompass an deiner Reißverschlusslasche leiten. Sammle Steine in einer deiner vielen Taschen und trage unkompliziert auch eine Wasserblase in der großen Tasche hinten. Wenn du diese Weste nicht mehr trägst, lässt sie sich ganz einfach in der eigenen Tasche verstauen. Also, worauf wartest du noch? Auf geht's zum Entdecken!
- Gezeigte Farbe: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Style: IF8294-097
Nike ACG
Bereit für Abenteuer? Lass dich vom Kompass an deiner Reißverschlusslasche leiten. Sammle Steine in einer deiner vielen Taschen und trage unkompliziert auch eine Wasserblase in der großen Tasche hinten. Wenn du diese Weste nicht mehr trägst, lässt sie sich ganz einfach in der eigenen Tasche verstauen. Also, worauf wartest du noch? Auf geht's zum Entdecken!
Den Weg bestimmen
Dieser Zweiwege-Reißverschluss hat etwas ganz Besonderes – nämlich einen Kompass an der oberen Reißverschlusslasche, mit dem du immer Norden finden kannst.
Verstaubares Design
Möchtest du eine Schicht ablegen? Diese Weste lässt sich ganz einfach in ihrer eigenen Tasche verstauen. Nach dem Verpacken kannst du sie mit der Schnalle und der Schlaufe an deinem Rucksack befestigen, damit du die Hände frei hast.
Produktinformationen
- Klettverschluss an der Tasche
- Reißverschlusstasche
- Aufgestickte ACG- und Swoosh-Logos
- Body: 100 % Nylon. Mesh: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Style: IF8294-097
Größe und Passform
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 155 cm.
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 150 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
- Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.
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