Recyclingmaterialien
Nike ACG
Skort für ältere Kinder (Mädchen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Look eines Rocks mit dem Tragegefühl von Shorts – so bist du bereit für die Abenteuer, die der Tag dir bringen wird. Dieser leichte Skort verfügt über eine wasserabweisende und UV-beständige Beschichtung, damit du dich bei leichtem Regen oder an sonnigen Tagen wohlfühlst. Worauf wartest du? Los geht's auf Entdeckungstour!
- Gezeigte Farbe: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Style: IF8299-833
Nike ACG
Der Look eines Rocks mit dem Tragegefühl von Shorts – so bist du bereit für die Abenteuer, die der Tag dir bringen wird. Dieser leichte Skort verfügt über eine wasserabweisende und UV-beständige Beschichtung, damit du dich bei leichtem Regen oder an sonnigen Tagen wohlfühlst. Worauf wartest du? Los geht's auf Entdeckungstour!
Vorteile
- Ein elastischer Bund mit Kordelzug innen sorgt für deine perfekte Passform.
- Vier Reißverschlusstaschen eignen sich zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände.
Produktinformationen
- Aufgesticktes ACG-Logo
- Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
- Body: 96 % Nylon / 4 % Elastan; Taschenbeutel: 100 % Polyester;
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Style: IF8299-833
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 152 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
- Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.
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