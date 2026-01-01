Nike ACG Skort für ältere Kinder (Mädchen)

Der Look eines Rocks mit dem Tragegefühl von Shorts – so bist du bereit für die Abenteuer, die der Tag dir bringen wird. Dieser leichte Skort verfügt über eine wasserabweisende und UV-beständige Beschichtung, damit du dich bei leichtem Regen oder an sonnigen Tagen wohlfühlst. Worauf wartest du? Los geht's auf Entdeckungstour!

Gezeigte Farbe: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White

Style: IF8299-833