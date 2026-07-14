Nike ACG Rufus Schuh (Herren)

Nike ACG Rufus

€ 109,99

Dieses Slip-on-Design passt zu jedem Look, ob lässig oder elegant. Der ACG Rufus verdient einen Platz in deiner Sammlung, denn er verspricht wahres Wohlbefinden. Die griffige Außensohle und die gedämpfte Mittelsohle sorgen für Tragekomfort und Traktion, wenn du die Welt jenseits der vertrauten Pfade erkundest.

Produktinformationen Gepolsterter Schuhkragen

Schaumstoff-Mittelsohle

Gummi-Außensohle

Gezeigte Farbe: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan

Style: HV4087-200